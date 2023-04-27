معرض تونس الدولي للكتاب 2023 يفتح أبوابه للعموم غدًا الجمعة تحت شعار "حلق...بأجنحة الكتاب"

يفتح معرض تونس الدولي للكتاب في دورته السابعة والثلاثين أبوابه غدًا الجمعة 28 أفريل للعموم لتتواصل أنشطته إلى يوم 7 ماي المقبل تحت شعار "حلّق... بأجنحة الكتاب".



وتحلّ دولة العراق ضيف شرف هذه الدورة التي تحمل اسم وزير الشؤون الثقافية الأسبق ومؤسس المعرض سنة 1982 الفقيد البشير بن سلامة. وتسجّل هذه الدورة مشاركة 279 عارضا من 22 بلدا من ضمنها روسيا وإيطاليا اللّتيْن تشاركان للمرّة الأولى منذ تأسيس هذه التظاهرة، إلى جانب عدد من الدول الأخرى منها بالخصوص الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وموريتانيا وسوريا ولبنان والكويت والأردن وقطر والسودان واليمن والسعودية والإمارات تركيا وإيران وفرنسا والسينغال والسويد والمجر وإيرلندا.



ويبلغ عدد العارضين التونسيين 128 يقدمون إصدارات مختلفة إلى جانب 124 عارضا من الدول العربية و24 عارضا أجنبيا فضلا عن 3 أجنحة لمنظمات غير حكومية. وسيقدم هؤلاء العارضون لزوار المعرض ما يُناهز 500 ألف عنوان صادر بعد سنة 2018 حسب تأكيد لجنة التنظيم.



ويتميز اليوم الافتتاحي بالإعلان عن الفائزين بجوائز الإبداع الأدبي والفكري في حفل رسمي سيحتضنه المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" بقرطاج" مساء غدٍ الجمعة. وهذه الجوائز هي جائزة "البشير خريّف للإبداع الأدبيّ في الرّواية" و"علي الدّوعاجي للإبداع الأدبيّ في الأقصوصة" و"فاطمة الحدّاد في الكتابات الفلسفيّة" و"الطَّاهر الحدّاد في الدّراسات الإنسانيّة والأدبيّة" و"مصطفى خريّف للشّعر" و"الصّادق مازيغ في التّرجمة من العربيّة أو إليها"، بالإضافة إلى جائزتين للنشر هما "عبد القادر بن الشيخ لقصص الأطفال أو اليافعين" و"نورالدين بن خذر لأفضل ناشر تونسي".ويؤثث ضيوف الدورة من تونس وخارجها العديد من الأنشطة المخصصة للكتاب من ضمنها أكثر من 100 نشاط موجه للكبار يتراوح بين الندوات الفكرية والأدبية ذات العلاقة بمواضيع وإشكاليات راهنة وطنيا ودوليا، على غرار التنمية المستدامة والتحديات البيئية ورهانات الرقمنة وغيرها، بالإضافة إلى أنشطة تهتمّ بالقراءات الشعرية والقصصية وتوقيعات الكتب والحقائب الأكاديمية وغيرها.



أما البرنامج الموجّه للأطفال واليافعين، فيتضمن أكثر من 300 نشاط منها ماهو موجّه للفئات العمرية المبكّرة أي بين 3 و5 سنوات. ويؤثث برنامج الأطفال فرق ومنشطّون مختصون من 18 بلدا سيقدّمون برنامجا ثريا ومتنوعا في جميع الاختصاصات الفنية على غرار الرسم والسينما ومسرح العرائس وفن الحكي والأدب.



وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تنظيم الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب ترأسها للمرة الأولى منذ تأسيس التظاهرة، امرأة هي الدكتورة والأستاذة الجامعية زهية جويرو مديرة معهد تونس للترجمة.



