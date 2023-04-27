زغوان: أكثر 120 مشاركا في فعاليات الملتقى العاشر لمسؤولي السلامة المهنية بالمؤسسات الصناعية

شارك حوالي 120 من مسؤولي السلامة وأطباء الشغل بالمؤسسات الصناعية وعدد من الخبراء المختصين في مجال السلامة المهنية، اليوم الخميس، في فعاليات الملتقى العاشر لمسؤولي السلامة المهنية، الذي انتظم بأحد الفضاءات السياحية بزغوان ببادرة من تفقدية طب الشغل بزغوان ونظيرتها بولاية سليانة، تحت شعار" بيئة عمل آمنة وصحية كمبدإ أساسي وحق في العمل "



وأوضح رئيس قسم تفقدية طب الشغل بزغوان، محسن المرناوي، أنه هذا الملتقى خصّص لتدارس موضوع القياسات الفيزيائية والكيمياوية والبيولوجية وتأثيراتها الصحية على سلامة العاملين بالمؤسسات المهنية ومدى مطابقتها للمواصفات الوطنية والعالمية.

واعتبر أن هذه الملتقيات ذات الطابع الفني تهدف إلى النهوض بالجانب الصحي والسلامة المهنية داخل المؤسسات وإلى تطوير الجانب المعني لدى مسؤوليها، وذلك من أجل التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتحسين ظروف العمل بما يخدم مصلحة المؤسسة والمحافظة على العنصر البشري داخلها.

وتضمّن الملتقى عرض 6 محاضرات قدّمها خبراء ومهندسون مختصون في مجال القياسات المذكورة، حول كيفية التوقي من مخاطرها والحدّ من تداعياتها السلبية على صحة وسلامة العاملين خاصة في ما يتعلق بالإنبعاثات الغازية، وبالتلوث الصوتي والضوئي والبيئي داخل أماكن العمل، تخلّلها عرض لبعض نماذج من التجارب الناجحة في هذا المجال بعدد من المؤسسات الصناعية بالجهة وبولايات مجاورة.





