مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاءات ثنائية لمهنيين في مجال الصيد البحري بالجزائر

ينظم مركز النهوض بالصادرات، من خلال التمثيلية التجارية بالجزائر العاصمة، لقاءات مهنية ثنائية تونسية جزائرية في قطاع الصيد البحري، في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 ماي 2023 بالجزائر العاصمة.



وأوضح المركز، أن هذه اللقاءات تنظم على هامش صالون Djazqua وستكون فرصة للشركات التونسيّة المتخصّصة في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لتقديم منتجاتها ومهاراتها للمشترين من الجزائر.



ويتضمن برنامج هذه المهمة القيام بزيارة استكشافية إلى صالون Djazqua وتنظيم لقاءات مهنية بين الشركات مع مشترين جزائريين محتملين إلى جانب تنظيم زيارات إلى شركات ومواقع إنتاج جزائرية، وفق ما أفاده المصدر ذاته.



