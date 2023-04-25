فنانون من 12 بلدا يغنون للحياة في عيد الرعاة على سفح جبل سمّامة بالقصرين

ينظم المركز الثقافي للفنون والحرف بجبل سمامة من ولاية القصرين الدورة 11 لمهرجان عيد الرعاة من 27 إلى 30 أفريل الحالي.



ويلتقي في هذه الدورة فنانون من 12 بلدا هي تونس والجزائر وليبيا ولبنان وباكستان وبلجيكيا وسويسرا وإيطاليا واسبانيا والمكسيك والشيلي والأرجنتين.



وتفتتح هذه الدورة بتنظيم معرض لمعلّقات وتصاميم بعنوان "هطّايا" لخالد الخيّاطي، ثم يتنقّل ضيوف المهرجان إلى مدينة المهدية لتقديم عرض "ديڨورديّة" لرعاة سمّامة وفريق غاربويز الفنّانين الأجانب في افتتاح الملتقى المتوسّطي للحقوق الاقتصاديّة للعاملات الفلاحيّات.



وتنتظم على سفح جبل سمامة في اليوم الثاني من المهرجان فقرة موسيقية بعنوان "نايات العالم"، بمشاركة مصطفى ذيبي وعبّاس عبّاسي (تونس) و"نياز هونزاي (باكستان) وعبروز السبتي (الجزائر) و"دافيد ڨيراتز"(الشيلي) ومحفوظ مرزڨ (ليبيا)، ثم تليها فسحة موسيقيّة مع "أستر فارغا" (إسبانيا)، وعبد المنعم خشناوي (تونس) و"كريستين مواتياي" و"برنار كوترو"(بلجيكيا) ، و"فرناندو سانشاز( مكسيك) و"كريستيان رويز" (الأرجنتين).

كما يحتضن مسرح الفلاقة عرضا لنساء جبل ڨولاب من من معتمدية الرڨاب بسيدي بوزيد.



ويحتضن المركز الثقافي الجبلي في المساء مجموعة متنوعة من العروض أبرزها مسرحيّة "عــِـرڨ العنز" للفنانة السويسرية "بيارا جيانوتي". وسيتم خلال اليوم نفسه عرض مجموعة من الأشرطة السينمائية أبرزها "حكاية سمّامة" لمؤسسة نبدا والمركز التونسي للريادة الاجتماعية، "فلم نيكولان" لأولمو تشيري (سويسرا)، و"فلامينيو" لأرون سلمي (سويسرا)، و"نزل النعيم" لشيرين أبو شڨرا (لبنان) ومانوال بارون (إيطاليا).



وتقام في اليوم الثالث من المهرجان مجموعة من الفعاليات منها عرض لفرقة أنغام الواحة (ليبيا)، وعرض آخر لموسيقى تراثية أيرلندية للفنان "دافيد ڨيتراز" (شيلي) و"فرناندو سانشاز" (المكسيك) و"كريستيان رويز" (الأرجنتين)، بالإضافة إلى عرض "مـــْــراشين" لأونيريكون (سويسرا) ورعاة سمّامة، وهو من إخراج "يوري كاينارو" (الأرجنتين)، كويغرافيا "بيتريز كانافارو" (مكسيك).



ويُسدل الستار على هذه الدورة الحادية عشرة لعيد الرعاة بعرض "هطّايا" للمجموعة الموسيقية الكونيّة "طــريڤ" التي انبثقت عن لقاءات عيد الرّعاة. كما سيتابع الجمهور مجموعة من العروض الموسيقيّة لفرقة النمامشة (الجزائر))، ومـُـرزڨ (ليبيا) والفحولة ( قلعة سنان – تونس.



