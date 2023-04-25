رابطة أبطال افريقيا: تخصيص 4 آلاف تذكرة لأنصار شبيبة القبائل الجزائري في مباراته امام الترجي الرياضي

سيتم تخصيص 4 الاف تذكرة لأنصار شبيبة القبائل الجزائري في مباراته امام الترجي الرياضي التونسي يوم السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب اياب الدور ربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم وفق ما اورده بيان الفريق الجزائري اليوم الثلاثاء.

واوضح فريق شبيبة القبائل انه تم الاتفاق على هذه الحصة خلال الاجتماع الفني لمباراة الذهاب مشيرة الى انها ستتسلم التذاكر لتقوم بعد ذلك بتوزيعها على الأنصار".

واكد نفس المصدر أن "تذاكر مباراة الترجي التونسي - شبيبة القبائل ستوزع مجانا على الأنصار" مما سيضمن تنقلهم بأعداد كبيرة.

وكانت مباراة الذهاب التي اقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة انتهت بفوز الترجي الرياضي بهدف دون رد.



