نصف نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الجولة الثانية

في ما يلي نتيجتا مباراتي الجولة الثانية من منافسات نصف نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة :
الاثنين 24 افريل
قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النجم الساحلي 103-90
قاعة متعددة الاختصاصات برادس
النادي الافريقي-النجم الرادسي 80-66
نتائج الجولة الاولى
قاعة متعددة الاختصاصات برادس
النادي الافريقي-النجم الرادسي 74-61
قاعة مزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النجم الساحلي صفر-20
يذكر ان الفريق الذي يتفوق في 3 جولات يعتبر متاهلا الى الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.
الاثنين 24 افريل
قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النجم الساحلي 103-90
قاعة متعددة الاختصاصات برادس
النادي الافريقي-النجم الرادسي 80-66
نتائج الجولة الاولى
قاعة متعددة الاختصاصات برادس
النادي الافريقي-النجم الرادسي 74-61
قاعة مزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النجم الساحلي صفر-20
يذكر ان الفريق الذي يتفوق في 3 جولات يعتبر متاهلا الى الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.
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