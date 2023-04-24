نصف نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الجولة الثانية

في ما يلي نتيجتا مباراتي الجولة الثانية من منافسات نصف نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة :

الاثنين 24 افريل

قاعة المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري-النجم الساحلي 103-90

قاعة متعددة الاختصاصات برادس

النادي الافريقي-النجم الرادسي 80-66



نتائج الجولة الاولى

قاعة متعددة الاختصاصات برادس

النادي الافريقي-النجم الرادسي 74-61

قاعة مزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري-النجم الساحلي صفر-20



يذكر ان الفريق الذي يتفوق في 3 جولات يعتبر متاهلا الى الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.



