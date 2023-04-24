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نصف نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الجولة الثانية

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 19:36 قراءة: 0 د, 21 ث
      
في ما يلي نتيجتا مباراتي الجولة الثانية من منافسات نصف نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة :
الاثنين 24 افريل
قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النجم الساحلي 103-90
قاعة متعددة الاختصاصات برادس
النادي الافريقي-النجم الرادسي 80-66

نتائج الجولة الاولى
قاعة متعددة الاختصاصات برادس
النادي الافريقي-النجم الرادسي 74-61
قاعة مزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النجم الساحلي صفر-20

يذكر ان الفريق الذي يتفوق في 3 جولات يعتبر متاهلا الى الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.

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