انس جابر تحافظ على مركزها الرابع بالتصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

حافظت التونسية أنس جابر على مركزها الرابع في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.



وكانت انس جابر بلغت خلال مشاركتها الاسبوع الماضي في بطولة شتوتغارت الالمانية من فئة 500 نقطة الدور قبل النهائي قبل ان تنسحب امام البولونية ايغا شفيونتيك في المجموعة الاولى بسبب الاصابة.

ولم يطرأ اي تعديل على المراكز العشرة الاولى حيث بقيت البولونية ايغا شفيونتيك المتوجة ببطولة شتوتغارت في الصدارة متبوعة في المركز الثاني بالبيلاروسية أرينا سابالينكا وصيفة بطلة شتوتغارت وفي المركز الثالث بالأمريكية جيسيكا بيغولا وفي المركز الرابع بالتونسية انس جابر وفي المركز الخامس بالفرنسية كارولينا غارسيا. وحلت الأمريكية كوكو غوف في المركز السادس امام الكازاختسانية ايلينا ريباكينا صاحبة المركز السابع والروسية داريا كستكينا (المركز الثامن) واليونانية ماريا سكاري (المركز التاسع) والتشيكية بيترا كفيتوفا (المركز العاشر).



