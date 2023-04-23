أعلن المعهد الوطني للرصد الجوّي، في ملخّصه الدوري، أن المجموع الشهري الإجمالي لكميات الأمطار خلال شهر فيفري 2023، بلغ في 27 محطة رئيسية بالبلاد التونسية، 832.7 مليمترا، في حين كان المعدّل المرجعي لهذه المحطات في حدود 914.8 مليمترا وهو ما يمثّل 91 % من مجموع الأمطار الشهري المرجعي (1991-2020).
"نسبة كميات الأمطار خلال شهر فيفري تمثّل 91 % من مجموع الأمطار الشهري المرجعي" (معهد الرصد الجوي)
En continu...
الأحد 23 أفريل 2023 | 2 محرم0 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:36
|19:03
|16:01
|12:25
|05:35
|04:01
|
23°
|26°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
2.57 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|26°-13
|27°-15
|26°-14
|28°-16
|25°-16
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 33 958) هذا ما قرره القطب المالي في حق رجل
( 27 903) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 27 540) غمس سكينا في كتف زميلتها ... تفاصي
( 26 138) محرز الغنوشي: كميات الامطار قد تتج
( 25 051) هذا ما قرره المجلس الجناحي في حق س
( 23 564) بسبب الموز.... لاعب كرة القدم "نزا
( 21 840) حول حادثة الموفنبيك سوسة
( 21 511) كميّات الأمطار المسجلة خلال 24 ساع
( 19 537) سيدي بوزيد: الاحتفاظ ب28 شخصا من ب
( 19 441) الديوان اف ام " قيس سعيد سيتوجه
( 19 340) مفاجأة.. مرتضى منصور يغادر السجن و
( 18 795) السجن لنبيل القروي وزوجته واخرون و
( 18 286) القضاء يفرج عن الشيخ الزيتوني عل
( 18 196) مواقف بعض الجهات الأجنبية على إثر
( 17 742) رئيس الجمهورية يأمر بفتح تحقيق عدل
( 17 257) عبد الرزاق الخلولي: صندوق النقد ي
( 16 435) القناة الوطنية تقرر ايقاف بث مسلسل
( 16 400) هذا ما قررته دائرة الاتهام بخصوص
( 15 938) نجيب الدزيري " رئيس الجمهورية ورئي
( 15 700) أحداث قاعة القرجاني، مراسل اذاعة م
.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 265385