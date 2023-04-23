"نسبة كميات الأمطار خلال شهر فيفري تمثّل 91 % من مجموع الأمطار الشهري المرجعي" (معهد الرصد الجوي)

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوّي، في ملخّصه الدوري، أن المجموع الشهري الإجمالي لكميات الأمطار خلال شهر فيفري 2023، بلغ في 27 محطة رئيسية بالبلاد التونسية، 832.7 مليمترا، في حين كان المعدّل المرجعي لهذه المحطات في حدود 914.8 مليمترا وهو ما يمثّل 91 % من مجموع الأمطار الشهري المرجعي (1991-2020).



