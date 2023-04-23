إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية التونسية خلسة و إنقاذ 93 مجتازا

تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بولايتي صفاقس والمنستير ،خلال الليلة الماضية، من إحباط 03 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة و إنقاذ 93 مجتازا ، حسب ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الأحد.



وبحسب ما أوضحه المتحدث في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني، قامت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 42 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

فيما تولت وحدات الحرس البحري التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير إحباط عدد 02 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 51 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.



كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس خلال الليلة الماضية من ضبط نفر أصيل الجهة على متن سيارته بصدد مساعدة شخصين من افريقيا جنوب الصحراء لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

ولفت المتحدث باسم الحرس الوطني الى أنه بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بالمتورط و إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه وفي شأن المشاركين في عمليات اجتياز للحدود البحرية التونسية خلسة.

دلال













