بطولة تالاهاسي الامريكية للتنس - التونسي معز الشرقي يخسر في الدور ربع النهائي امام الكوري سيونغ شان هونغ

خرج لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 326 عالميا من الدور ربع النهائي لبطولة تالاهاسي الامريكية التي تقام على ملاعب رملية بعد خسارته اليوم الجمعة امام منافسه الكوري سيونغ شان هونغ المصنف 200 عالميا بنتيجة 1-2 بواقع 4-6 و6-2 و1-6.

وكان معز الشرقي ازاح في الدور ثمن النهائي الارجنتيني فاكوندو دياز اكوستا المصنف 161 عالميا 2-صفر وفي الدور السادس عشر الارجنتيني فيديريكو اوغستين غوميز المصنف 634 عالميا 2-1.





