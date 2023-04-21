Babnet

بطولة تالاهاسي الامريكية للتنس - التونسي معز الشرقي يخسر في الدور ربع النهائي امام الكوري سيونغ شان هونغ

Publié le Vendredi 21 Avril 2023 - 18:13 قراءة: 0 د, 21 ث
      
خرج لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 326 عالميا من الدور ربع النهائي لبطولة تالاهاسي الامريكية التي تقام على ملاعب رملية بعد خسارته اليوم الجمعة امام منافسه الكوري سيونغ شان هونغ المصنف 200 عالميا بنتيجة 1-2 بواقع 4-6 و6-2 و1-6.
وكان معز الشرقي ازاح في الدور ثمن النهائي الارجنتيني فاكوندو دياز اكوستا المصنف 161 عالميا 2-صفر وفي الدور السادس عشر الارجنتيني فيديريكو اوغستين غوميز المصنف 634 عالميا 2-1.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265334


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 21 أفريل 2023 | 30 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:33 19:01 16:01 12:25 05:38 04:05
Babnet
16°
 Babnet22° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1422°-1327°-1327°-1526°-14
  • Avoirs en devises
    21938,9

  • (20 Avril)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35075 DT        1$ =3,05983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 Avril)   912,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    