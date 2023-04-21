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مدينة العلوم بتونس تنظم تظاهرة تربوية وتحسيسية يومي 27 و28 أفريل الجاري احتفاء بيوم الأرض

Publié le Vendredi 21 Avril 2023 - 14:51 قراءة: 0 د, 31 ث
      
بمناسبة يوم الأرض الموافق لـ22 أفريل من كلّ سنة، تنظّم مدينة العلوم بتونس يومي 27 و28 أفريل الجاري بالتعاون مع جمعيّة "جذور وتنمية مستدامة" أنشطة تربوية وتحسيسية لفائدة الأطفال والشباب من أجل نشر الوعي بضرورة حماية كوكب الأرض.

وتهدف هذه التظاهرة، وفق ما جاء في الصفحة الرسميّة لمدينة العلوم بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى إلهام سكان الأرض من أجل إنقاذ الكوكب وابتكار آليات مناسبة لحمايته من التلوّث والتصحر وغيرها من المخاطر التي تتهدّده.
وتشمل أنشطة هذه التظاهرة، ورشات علميّة حول الطاقات المتجدّدة، والمياه الجوفية، والاحتباس الحراري والبصمة البيئية، تتخلّلها زيارات موجّهة في علاقة بمختلف هذه المواضيع وعرضا لفيلم "رحلة مجردة" لعرفات بن مازو.

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