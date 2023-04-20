رئاسة الجمهورية: تمتيع 474 محكوما بالعفو الخاص بمناسبة عيد الفطر

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس ،تمتيع 474 محكوما عليهم بالعفو الخاصّ يؤدّي إلى سراحهم، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية نشرته مساء اليوم على صفحتها الرسمية.





