منوبة: حجز كمية 6.5 طن من التمور غير مطابقة للتراتيب الجاري العمل و تعرض صحة المستهلكين للخطر

تمكن أعوان الادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنوبة في عمل رقابي مشترك مع أعوان الحرس البلدي بمعتمدية طبربة من حجز كمية 6.5 طن غير مطابقة للتراتيب الجاري العمل و تعرض للخطر صحة المستهلكين و سلامتهم بوحدة لفرز و تعليب التمور وفق معطيات الهيئة لـ"وات".اذ تبين اثر زيارة مراقبة في اطار العمل الرقابي المكثف للهيئة خلال شهر رمضان، عدم احترام سلسلة التبريد نظرا لعدم الربط بالشبكة الكهربائية مع استعمال ماء البئر، وقد ظهرت على كميات التمور بها علامات التلف التام و احتوائها على حشرات السوس و انتشار الفطريات مع تغير لونها و طبيعتها، اضافة الى انبعاث روائح كريهة و خزنها في مكان به فضلات الطيور و انتشار الذباب و البعوض على جزء منها و يعود تاريخ تخزينها الى سنوات 2020 ،2021 و 2022.وفي السياق ذاته، رفع اعوان المراقبة بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة اليوم الخميس في إطار عمل مشترك مع أعوان الحرس البلدي والشرطة البلدية، عدد من المخالفات الاقتصادية خلال 75 عملية مراقبة للمحلات التجارية الناشطة في قطاعات المواد الغذائية، الخضر والغلال، الدواجن والبيض، أسماك، اللحوم الحمراء، الفواكه الجافة، المخابز والمرطبات، الحلويات التقليدية، مشتقات الحليب وقطاعات أخرى والأسواق البلدية، وقامت بحجز كمية 40 كلغ موز.