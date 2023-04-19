بودربالة يؤكد انفتاح البرلمان على مختلف المنظمات النقابية خلال لقائه بأمين عام اتحاد عمال تونس

أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة انفتاح البرلمان على مختلف المنظمات الشغيلة في إطار التعددية النقابية، مبرزا حرص البرلمان على الاستماع لمختلف التصورات والمقترحات حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي.



جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الاربعاء رئيس البرلمان بالأمين العام لاتحاد عمال تونس اسماعيل السحباني ومساعد الأمين العام بالاتحاد رشاد النموشي، بمقر مجلس نواب الشعب.



وشدد رئيس البرلمان بالمناسبة على المسؤولية المشتركة التي تضطلع بها مختلف الأطراف في نجاح المسار التنموي ودفع عجلة الاقتصاد ومواجهة مختلف التحديات المطروحة.



كما أبرز الدور الذي تضطلع به مختلف المنظمات المهنية في الدفاع عن حقوق الشغالين بالفكر والساعد وتأطيرهم بهدف خدمة البلاد وإرساء معاني السلم الاجتماعي والوحدة الوطنيّة.



من جهته، أطلع الأمين العام لاتحاد عمال تونس رئيس المجلس على أهداف المنظمة ومساهمتها في تأطير الشغالين، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن مصالحهم المعنوية والمادية.



وأبرز دور الاتحاد في معالجة مختلف الملفات المطروحة على الساحة الوطنية، مؤكدا أهمية الانسجام بين المؤسّسات المهنية والطبقة الشغيلة واحترام حقوق العمّال بما يكون حافزا لهم على مزيد البذل والمثابرة.



وأشار من جهة أخرى إلى استعداد الاتحاد لعقد مؤتمره الوطني الثالث يومي 29 و 30 أفريل الجاري.



