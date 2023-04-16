سمير سعيد: القرض الممنوح من قبل البنك الدولي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة سيوضع قيد التنفيذ في أقرب الآجال

لقاء مثمر مع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط #التونسي سمير سيد حول مساندة البنك الدولي لبرامج التنمية والتي تشدد على أهمية #الطاقة المتجددة ودعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الحماية الاجتماعية. نتطلع لعرض إستراتيجية الشراكة على مجلس المديرين التنفيذيين بحلول منتصف يونيو. pic.twitter.com/lp8KWIPgHB — Ferid Belhaj (@FeridBelhaj) April 15, 2023

والتقى سعيد نائب رئيس البنك العالمي المكلف بشمال إفريقيا و الشرق الأوسط فريد بالحاج وعددا من مساعديه وذلك في إطار اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 11 إلى 14 أفريل 2023.وتطرق الجانبان الى التعاون المالي والفني بين تونس والبنك ومزيد تعزيزه خاصة في مجال الحماية الإجتماعية الى جانب دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز القدرات لمجابهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي.وبحث سيعد وبالحاج توسيع التعاون فى مجال الحماية الاجتماعية ليشمل برنامج التمكين الإقتصادي الذي انطلقت الحكومة فى العمل عليه خاصة نظرا لأهمية دوره فى توفير الآليات الناجعة لفائدة الفئات التي لا تمتلك موارد الرزق.وبين سعيّد أن البرنامج ينصهر الي جانب الآليات الأخري المزمع وضعها، ضمن توجهات الحكومة و حرصها على ضمان التلازم بين الانتعاش الإقتصادي والاستقرار الاجتماعي لاسيما في الجانب المتعلق بإعادة توجيه الدعم .وتطرق الجانبان في هذا الإطار الى إمكانية مزيد تعزيز التمويل والإحاطة لفائدة هذه المؤسسات لاسيما المصنفة لدى البنوك التجارية والتي تأثرت جراء تداعيات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.وبحث اللقاء كذلك تسريع استكمال دراسة وتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا " ألماد" وتسهيل إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة للاستفادة من استغلال هذا الخط المبرمج مطلع 2027 وتعزيز استراتيجية الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مجال الكهرباء.واستعرض الطرفان إمكانية دعم البنك العالمي على المستوى المالي والفني لتعميق الدراسة الإستراتيجية لمكافحة الشح المائي التى هي بصدد الإنجاز والرامية إلى وضع التصورات و الحلول العملية لمجابهة هذه الظاهرة وتعزيز الأمن الغذائي.وعبر سعيد وبالحاج عن ارتياحهما للتقدم المسجل في الآونة الأخيرة خاصة بعد المصادقة على القانون عدد 68 الخاص بالتسريع فى تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة ومصادقة مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة على 185 إجراء لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار.ويوجد استعداد لدى الطرفين لمزيد تطوير العلاقات في الفترة القادمة فى إطار إستراتيجية الشراكة القطرية بين الجانبين المزمع عرضها على مجلس المديرين التنفيذيين في منتصف شهر جوان 2023 مما يرسخ مكانة البنك كشريك أساسي و إستراتيجي لتونس.وكان فريد بلحاج، وصف في تغريدة على حسابه على تويتر، الاجتماع مع سعيد بـ"المثمر"، وشكل فرصة للتأكيد مجددا على دعم البنك الدولي لتونس.وكانت مجموعة البنك العالمي، علقت يوم 6 مارس 2023، المحادثات في إطار الشراكة القطرية مع تونس الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات على المدى المتوسط 2023 / 2027، مؤقتا، وذلك على خلفية الجدل، الذّي أثارته قضيّة المهاجرين غير النظاميين.