بطولة الرابطة الاولى (مرحلة التتويج): الاولمبي الباجي يواصل انتعاشته ويفوز على الترجي الرياضي بثنائية نظيفة

تابع الاولمبي الباجي سلسلة نتائجه الايجابية مؤكدا الفترة المتميزة التي يمر بها بفوزه مساء اليوم الاحد على الترجي الرياضي بثنائية نظيفة بملعب بوجمعة الكميتي بباجة في اطار الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ليقدم فريق الاولمبي الباجي هدية ثمينة لمتصدر المجموعة النجم الساحلي الذي بات متقدما 4 نقاط كاملة على اقرب منافسيه .

ومن جهته عاد النادي الصفاقسي بفوز ثمين من بن قردان بنتيجة 2-1 لحساب نفس الجولة حيث يروم زملاء ايمن دحمان تحقيق انطلاقة جديدة في الموسم تحت قيادة المدرب الجديد المصري حسام البدري.



وبرهن الاولمبي الباجي ان تاهله الى الدور النهائي لكاس تونس بتغلبه على النادي الافريقي يوم الاربعاء الفارط في ملعب حمادي العقربي برادس لم يكن ضربة حظ بل هو استحقاق رياضي حيث احسن ابناء المدرب جمال خشارم التعامل مع اللقاء اليوم لاسيما خلال الشوط الاول مستفيدين من تعويل مدرب الترجي الرياضي نبيل معلول على عدد من العناصر الاحتياطية صلب التشكيلة الاساسية للاحمر و الاصفر .

واستغل لاعب الاولمبي الباجي لامين با سوء منذ الدقيقة السادسة خطا تمركز في دفاع الترجي الرياضي وانفرد بالحارس بن شريفية محرزا الهدف الاول لاصحاب الارض و الجمهور .



ورغم محاولات مدرب الترجي الرياضي لتفادي الزلات التكتيكية والفنية التي اقترفها خلال الشوط الاولى باقحام عناصر اساسية للفريق مثل بن رمضان و الهوني و مرياح فان اداء الفريق خلال الشوط الثاني اقترن بعقم هجومي حيث فشل لاعبو الترجي الرياضي في استثمار الفرص المتاحة لهم امام تكتل دفاع الاولمبي الباجي و تالق الحارس اشرف كرير. وقد استفاد زملاء الدربالي من الفرصة المناسبة في دق 88 ليستغل عثمان السعيدي عملية هجومية منسقة و يضيف الهدف الثاني الذي احتسبه حكم المباراة بعد التجائه لحكم تقنية الفيديو "الفار" في عملية استغرقت دقائق طويلة تبعها احتجاج لاعبي الترجي الرياضي معتبرين ان المهاجم " السعيدي كان في موقع تسلل ".

وعبثا حاول الترجي الرياضي استغلال الدقائق البديلة التي اضافها الحكم بما ان فريق باب سويقة كان بعيدا عن امكانياته و جاهزيته المعهودة .

وبفوزه اليوم رفع الاولمبي الباجي رصيده الى 5 نقاط مرتقيا الى المركز السادس بينما تجمد رصيد الترجي الرياضي الذي عرف هزيمته الاولى في مرحلة التتويج عند 8 نقاط في المرتبة الثانية وعلى بعد 4 نقاط على النجم الساحلي صاحب الصدارة.



ومن جهته عاد النادي الصفاقسي بفوز هام امام اتحاد بن قردان في مباراة كانت وفية لطابع التسابق و التلاحق حيث توفق اصحاب الارض و الجمهور في اخذ الاسبقية بفضل وضاح الزايدي (28) الا ان ردة فعل الضيوف كانت قوية حيث استعاد النادي الصفاقسي توازنه ونجح في تعديل الكفة عن طريق علاء غرام (58) قبل ان يضيف محمد كانتي الهدف الثاني في دق (87) ليهدي فريقه انتصارا حاسما اثبت بداية تحسن الاداء الجماعي للنادي الصفاقسي بقيادة حسام البدري.

ورفع النادي الصفاقسي رصيده الى 5 نقاط في المرتبة السادسة بينما تجمد رصيد اتحاد بن قردان في المرتبة الخامسة ب6 نقاط.







في ما يلي نتيجتا المقابلتين اللتين دارتا اليوم الاحد في اطار الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثالثة لمجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والترتيب :



الاحد 16 افريل 2023

ملعب باجة

الاولمبي الباجي 2

لامين با (6)/عثمان السعيدي(88)

الترجي الرياضي 0



ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان 1 وضاح الزايدي(28)

النادي الصفاقسي 2 علاء غرام (58)/محمد كانتي(85)



السبت 15 افريل 2023

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي 2 يوسف العبدلي(26)/اسامة عبيد(64)

الاتحاد المنستيري 1 ادريس المحيرصي(80)



ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي 4 نادر الغندري(2)/شهاب العبيدي(55)/لاري العزوني(60)/زهير الذوادي(71) ض ج

اتحاد تطاوين 1 صابر الحمامي(92)



الترتيب نقط لعب ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 12 3 3 0 0 4 1

2-النادي الافريقي 8 3 2 1 0 5 1

--الاتحاد المنستيري 8 3 1 1 1 3 3

--الترجي الرياضي 8 3 1 1 1 3 4

5-اتحاد بن قردان 6 3 1 0 2 3 4

6-النادي الصفاقسي 5 3 1 1 1 2 2

--الاولمبي الباجي 5 3 1 0 2 2 2

8-اتحاد تطاوين 2 3 0 0 3 1 6







