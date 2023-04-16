Babnet

الإحتفاظ بشبكة لتزوير وتدليس وصولات التزود بالبنزين

Publié le Dimanche 16 Avril 2023 - 15:23 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أكد المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي في تصريح لباب نات" ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اذنت بالاحتفاظ بشخصين من اجل شبهة التدليس و مسك و استعمال مدلس و التحيل و تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الاشخاص و الاملاك على خلفية ضبطهما يقومان بتزوير وصولات التزود بالوقود باسم احد الشركات العمومية لتوزيع البترول المعروفة و تقديمها لمحطات الوقود بجهات مختلفة من البلاد التونسية و ذلك اما للتزود بكميات مختلفة بمن الوقود او زيوت السيارات او الانتفاع بمقابلها نقدا ،و قد تم حجز عدد كبير من وصولات التزود بالوقود المزورة لديهما اضافة الى الات و معدات الطباعة موضحا ان الابحاث ما زالت متواصلة للتعرف على بقية اطراف الشبكة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265069


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 16 أفريل 2023 | 25 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:28 18:56 16:00 12:26 05:45 04:13
Babnet
19°
 Babnet19° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
9.77 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1221°-1221°-1126°-1224°-15
  • Avoirs en devises
    21662,5

  • (14 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,36044 DT        1$ =3,05264 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 Avril)   1270,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    