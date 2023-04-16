أكد المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي في تصريح لباب نات" ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اذنت بالاحتفاظ بشخصين من اجل شبهة التدليس و مسك و استعمال مدلس و التحيل و تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الاشخاص و الاملاك على خلفية ضبطهما يقومان بتزوير وصولات التزود بالوقود باسم احد الشركات العمومية لتوزيع البترول المعروفة و تقديمها لمحطات الوقود بجهات مختلفة من البلاد التونسية و ذلك اما للتزود بكميات مختلفة بمن الوقود او زيوت السيارات او الانتفاع بمقابلها نقدا ،و قد تم حجز عدد كبير من وصولات التزود بالوقود المزورة لديهما اضافة الى الات و معدات الطباعة موضحا ان الابحاث ما زالت متواصلة للتعرف على بقية اطراف الشبكة.
الإحتفاظ بشبكة لتزوير وتدليس وصولات التزود بالبنزين
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