القصرين: " فوانيس الكرمة " مشروع تضامني تنشيطي رمضاني تنفذه دار شباب حي الكرمة تكريسا لثقافة العمل التطوعي

في إطار إرساء ثقافة العمل التطوعي وزرع حب الخير والتضامن والتآزر خلال شهر رمضان، إختارت دار شباب حي الكرمة بمدينة القصرين مشروعا تضامنيا تطوعيا تنشيطيا تحت شعار "فوانيس الكرمة " لتنفيذه طيلة شهر رمضان المعظم بعدد من أحياء ومناطق الجهة بالشراكة مع جمعية " قرين القصرين " وبالتعاون مع اللجنة الجهوية للتضامن الإجتماعي وجمعية رعاية المسنين والهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسبيطلة وعدد من مؤسسات الدولة



و تضمن مشروع " فوانيس الكرمة " منذ بداية الشهر الكريم فقرات تنشيطية متنوعة منها " تشنشينة رمضان " من إنتاج تلفزة واب دار شباب الكرمة مع مسابقات وألعاب وأسئلة دينية وجوائز وتنشيط بالدمى العملاقة في فقرة " قفة رمضان " التي خصصت خلال النصف الأول من الشهر الكريم لجمع التبرعات لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة

الدخل بعدد من أحياء المدينة.



كما تضمن المشروع الرمضاني مبادرات تضامنية على غرار مبادرة "مازالت البركة يا غاليين نحنا ليكم ممتنين" التي استهدفت عددا من المسنات عبر تمكينهن من هدايا في سبيل مشاركتهن فرحة قدوم العيد، و مبادرة "لمة الخير لعابري السبيل" التي شملت تنظيم مائدة افطار جماعية انتظمت مساء أمس السبت أمام المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين المدينة استهدفت عددا من فاقدي السند بالجهة تخللتها فقرات تنشيطية متنوعة



وسيكون مسك ختام تظاهرة " فوانيس الكرمة " يوم غد الإثنين بعدد من المؤسسات التربوية بمدينة القصرين حيث سيتم توزيع هدايا وألعاب العيد على عدد من الأطفال والتلاميذ



وأكدت مديرة دار شباب حي الكرمة وهيبة قاسمي صباح اليوم الأحد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مشروع " فوانيس الكرمة " مس جميع الفئات الإجتماعية وساهم في إدخال الفرحة والبهجة في صفوف الصغار والكبار.



وأضافت أن الهدف الأسمى من هذا المشروع الرمضاني الشبابي هو تعزيز قيم العطاء والتسامح والتطوع بين جميع الناس وغرسها لدى الناشئة مشيرة إلى أن دار شباب الكرمة دأبت على تنظيم مثل هذه التظاهرات في عدة مناسباب لاسيما خلال شهر رمضان الكريم.



