احتفالا بشهر التراث : عرض الزيارة لسامي اللجمي بساحة القصبة في سهرة الإثنين ورحلة بين الماضي والحاضر ضمن تظاهرة "بيبان المدينة"

احتفالا بالدّورة 32 لشهر التراث (18 أفريل - 18 ماي) وضمن البرمجة الخاصة لتنشيط المسلك الثقافي والسياحي لمدينة تونس خلال شهر رمضان تزامنا مع الاحتفاء بليلة القدر، تنظم وزارة الشؤون الثقافية يوم الإثنين 17 أفريل عرضا ضوئيا لجامع الزيتونة المعمور وسهرة فنية صوفية يؤمنها عرض "الزيارة" لسامي اللجمي وذلك بساحة القصبة، بداية من الساعة التاسعة ليلا.



وضمن فعاليات شهر التراث الذي يقام تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وفق ما أعلنت الوزارة في بلاغ لها أمس، تمت برمجة جملة من التظاهرات الثقافية تتوزع على عدد من الفضاءات الداخلية والخارجية بالمدينة العتيقة.



ومن أبرز هذه الفعاليات بالخصوص، تظاهرة "بيبان المدينة" التي ينظمها مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث من 14 إلى 18 أفريل من الساعة 11 مساء إلى منتصف الليل، والتي ستقدم للزوار برمجة خاصة يومي 17 و18 أفريل، إذ تهدي للمارين عبر أزقة المدينة العتيقة رحلة بين الماضي والحاضر بتقنيات حديثة وذلك في إطار برنامج اقتصادي ثقافي رقمي مبتكر للمركز يهدف إلى إضفاء حلّة احتفالية فريدة من نوعها على معالم "بيبان تونس" وفق تقديم المركز.

ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم هذا الموروث التاريخي وتثمينه بطريقة معاصرة عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة والمتطورة ذات المنحى التجديدي والأساليب والصياغات الفنية الحديثة.

وأوصحت الوزارة أن رحلة "بيبان لمدينة" هي مسار ثقافي تفاعلي رقمي، يقترح على زائري المدينة عدة محطات بدءا بزيارة ضريح العلامة عبد الله ترجمان مرورا بالجندي المجهول ثم باب منارة فساحة القصر وصولا إلى المعهد الوطني للتراث دار حسين.

وسيؤثث هذا البرنامج عرض" اﻟﻛﺗرو ﻛوﻓﻲ" الموسيقي مع توظيف مشهدي يجمع بين الألوان والموسيقى.



وستكون هذه الجولة فرصة للتعريف بعدة مشاريع لأصحاب المؤسسات الناشئة التي تثمن الموروث الثقافي للمدينة العتيقة.





