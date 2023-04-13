رئيس الجمهورية : "تونس قادرة بفضل إيمان شعبها بسيادتها على أن تُسمع صوتها وتوضح حقيقة الوضع"

وأضاف الرئيس سعيد، في لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم بقصر قرطاج، أن "الكثيرين يعملون من أجل إفشال أي مشروع، لأن مشاريعهم الوحيدة هي السلطة المرتمية في أحضان المال الفاسد والعمل على تأجيج الأوضاع بشتى الطرق، رغم أنهم يعلمون علم اليقين بألا صدى لما يقولون ويفعلون وهم خاسئون صاغرون أمام الشعب التونسي".وأفاد بلاغ رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول جملة من المواضيع المتعلقة بالسير العادي للمرافق الحكومية، إلى جانب عدد من القضايا المتصلة بالتوازنات المالية للدولة.وأكد الرئيس سعيد، في هذا الشأن، على أن كل توازن يجب أن يقوم على ضمان حقوق المواطنين والسلم الأهلية، قائلا إن " الذوات البشرية ليست وحدات رياضية أو مجرّد أرقام".وذكر بتمسّك الشعب التونسي بسيادته كاملة، مشدّدا على أن "تونس كبيرة بإرادة شعبها وهي تعجّ بالموارد".كما تطرّق رئيس الدولة، في لقائه برئيسة الحكومة، إلى الأموال التي رُصدت لإنجاز عدد من المشاريع، وأشار إلى أنه "لا المشاريع أُنجزت ولا الأموال صُرفت نتيجة العبث بهذه الخيرات وسوء الاختيارات".