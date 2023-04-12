سيدي بوزيد: أمسية فكرية لتقديم رواية "زمبا الافريقي" في تظاهرة "ليالي تقموتة الشعرية"

في إطار فعاليات الدورة الثانية من تظاهرة "ليالي تقموتة الشعرية"، انتظمت مساء أمس الثلاثاء أمسية فكرية لتقديم رواية "زمبا الافريقي" للكاتب التهامي الهاني تخللتها قراءات شعرية ووصلات موسيقية.

وبين الباحث رياض خليف في تصريح لوات، أن "زمبا الافريقي" عمل روائي يجمع بين المرجع والتخييل، مضيفا أن هذه الرواية فيها شيء من التاريخ وأدب الرحلة وشيء من فتنة الحكاية والسخرية وغيرها من أساليب الخيال الروائي لأن الرواية لا تكتسب مشروعيتها الا ببعض التخييل أو كله".

ومن جانبه أفاد الكاتب التهامي الهاني في تصريح لوات، أن رواية "زمبا الافريقي" أثارت عددا من القضايا التي تتمثل في التمييز العنصري وقضية حقوق ذوي البشرة السوداء في العالم وقضايا الحرية والعدالة والتمييز بين البشر ومسألة الهجرة في علاقة بآثار الاستعمار، كما تحمل الرواية في تفاصيلها دعوة للتسامح والتآخي والتحلي بقيم الانسانية.

وأفاد منسق تظاهرة "ليالي تقموتة الشعرية" الشاعر محمد نجيب هاني في تصريح لوات، أن التظاهرة تعنى بكل ماهو فكري وأدبي في ولاية سيدي بوزيد وتهدف للتعريف بكتاب وشعراء الجهة وتقدم مسامرات رمضانية تنشط الحياة الفكرية في الجهة وتقدم فرصة لمبدعيها لتقديم إنتاجاتهم الجديدة في الشعر والأدب. وأشار الى أن فقرات التظاهرة قد لاقت تفاعلا ايجابيا واقبالا جيدا، لافتا إلى أنها ستتواصل بعدد من دور الثقافة في الأيام القادمة.

ويجدر التذكير بأن فعاليات الدورة الثانية من تظاهرة "ليالي تقموتة الشعرية" بسيدي بوزيد انطلقت يوم 7 أفريل الجاري وستتواصل الى غاية يوم 14 أفريل حيث تتنوع فعالياتها إذ تراوح بين الجلسات الفكرية وتقديم لاصدارات جديدة والأمسيات الشعرية والمراوحات الموسيقية وذلك في دور الثقافة بمعتمديات جلمة وأولاد حفوز والرقاب والمكناسي وبمدينة سيدي بوزيد. ويشارك في مختلف هذه الفعاليات ثلة من الشعراء والكتاب والموسيقيين من أبناء الجهة.



