Babnet

بنزرت: تنفيذ قرار غلق نقطة وكيل بيع بسوق الجملة للخضر والغلال بجرزونة

Publié le Mercredi 12 Avril 2023 - 14:52 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تولت الأجهزة الرقابية المشتركة ببنزرت اليوم الاربعاء، تنفيذ قرار غلق نقطة وكيل بيع بسوق الجملة للخضر والغلال بجرزونة، حسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي "وات".

وبين المصدر ذاته ان هذا القرار يندرج في اطار الاعمال الرقابية للجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية والبناء الفوضوي، ولاسيما منها التصدي لظاهرة البيع دون الصيغ القانونية والإجراءات الواجبة للغرض.

واشار بالمناسبة الى ان الفرق الرقابية التجارية المشتركة تولت خلال الأيام العشرين الأولى من شهر رمضان تحرير 635 مخالفة اقتصادية ، اغلبها في مجال بيع الخضر والغلال بعدد 263 مخالفة، وفي مجال تجارة المواد الغذائية بعدد 179 مخالفة، والبقية موزعة بين قطاعات المخابز والمرطبات والدواجن والبيض والاسماك واللحوم وغيرها .

وتم خلال ذات الفترة من شهر رمضان، حجز وإعادة ضخ وتامين ثمن منتوجات في الخزينة العامة، وذلك لما يوازي 611 لترا من الزيت النباتي المدعم، و195 كلغ من السكر و904 كلغ من التفاح و104.5 كلغ من الموز و660 علبة طماطم و366 علبة هريسة و84 علبة معجون و216 علبة تن و460 كلغ من السميد و500 كلغ من الفرينة المدعمة، علاوة على حجز للاتلاف 429 لعبة نارية خطرة .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264825


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 12 أفريل 2023 | 21 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:23 18:53 15:59 12:27 05:50 04:19
Babnet
30°
 Babnet30° Babnet % 21 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-1225°-1419°-1120°-1020°-14
  • Avoirs en devises
    22117,7

  • (11 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34173 DT        1$ =3,06665 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 Avril)   1768,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    