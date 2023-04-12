بنزرت: تنفيذ قرار غلق نقطة وكيل بيع بسوق الجملة للخضر والغلال بجرزونة

تولت الأجهزة الرقابية المشتركة ببنزرت اليوم الاربعاء، تنفيذ قرار غلق نقطة وكيل بيع بسوق الجملة للخضر والغلال بجرزونة، حسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي "وات".



وبين المصدر ذاته ان هذا القرار يندرج في اطار الاعمال الرقابية للجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية والبناء الفوضوي، ولاسيما منها التصدي لظاهرة البيع دون الصيغ القانونية والإجراءات الواجبة للغرض.



واشار بالمناسبة الى ان الفرق الرقابية التجارية المشتركة تولت خلال الأيام العشرين الأولى من شهر رمضان تحرير 635 مخالفة اقتصادية ، اغلبها في مجال بيع الخضر والغلال بعدد 263 مخالفة، وفي مجال تجارة المواد الغذائية بعدد 179 مخالفة، والبقية موزعة بين قطاعات المخابز والمرطبات والدواجن والبيض والاسماك واللحوم وغيرها .



وتم خلال ذات الفترة من شهر رمضان، حجز وإعادة ضخ وتامين ثمن منتوجات في الخزينة العامة، وذلك لما يوازي 611 لترا من الزيت النباتي المدعم، و195 كلغ من السكر و904 كلغ من التفاح و104.5 كلغ من الموز و660 علبة طماطم و366 علبة هريسة و84 علبة معجون و216 علبة تن و460 كلغ من السميد و500 كلغ من الفرينة المدعمة، علاوة على حجز للاتلاف 429 لعبة نارية خطرة .



