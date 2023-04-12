البطولة العربية للشباب لكرة اليد - المنتخب التونسي يحقق فوزه الثاني على التوالي

حقق المنتخب التونسي للاواسط لكرة اليد فوزه الثاني على التوالي في البطولة العربية الخامسة للشباب التي تقام من 10 الى 16 افريل الجاري بقاعة رشاد خوجة بالمهدية بعد تغلبه على نظيره الجزائري بنتيجة 25-23 في المباراة التي اقيمت سهرة الثلاثاء في اطار الجولة الثانية من منافسات الدور الاول.



وكان المنتخب السعودي فاز لحساب الجولة ذاتها في وقت سابق على نظيره الليبي بنتيجة 25-21.



وفي الجولة الافتتاحية التي دارت يوم الاثنين، فاز المنتخب التونسي على نظيره الليبي بنتيجة 38ـ18 بينما تغلب المنتخب الجزائري على نظيره السعودي 30-29.

وسيقام الدور نصف النهائي يوم الجمعة 14 أفريل حيث يتبارى في الدور نصف النهائي الاول المتصدر مع صاحب الرابع على ان يجمع الدور نصف النهائي الثاني بين صاحبي المركزين الثاني والثالث في الترتيب الختامي للدور الأول. اما الدور النهائي فسيقام يوم الأحد 16 أفريل.

النتائج

الجولة الثانية (الثلاثاء 11 افريل 2023)

ليبيا ـ السعودية 21-25

تونس ـ الجزائر 25-23

الجولة الاولى (الاثنين 10 افريل 2023)

الجزائر - السعودية 30-29

تونس - ليبيا 38-18

الترتيب

المنتخب ن ل

تونس 4 2

الجزائر 2 2

السعودية 2 2

ليبيا 0 2

الجولة الثالثة (الاربعاء 12 افريل 2023)

س 21/ الجزائر - ليبيا

س 23/ تونس - السعودية

الجمعة 14 افريل 2023

س 21/ الدور نصف النهائي الاول : صاحب المركز الثاني ضد صاحب المركز الثالث

س 23/ الدور نصف النهائي الثاني : صاحب المركز الاول ضد صاحب المركز الرابع

الاحد 16 افريل 2023

س 21/ المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث

س 23/ الدور النهائي





