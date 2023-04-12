وزير الشؤون الخارجية يؤكّد دعم الوزارة لجهود الفاعلين الاقتصاديين الرامية الى تعزيز العلاقات والمبادلات بين تونس والدول الافريقية

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، يوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأعمال التونسي-الافريقي، أنيس الجزيري، الذي قدّم له بسطة حول أنشطة المجلس وآفاق تطوير التعاون مع القارة الافريقية.



وأكّد نبيل عمّار، خلال هذا اللقاء، حرص وزارة الخارجيّة على دعم ومرافقة جهود الفاعلين الاقتصاديين الرامية الى مزيد تعزيز العلاقات والمبادلات بين تونس وبقيّة الدول الافريقية الشقيقة.



