استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة ..اللجنة المشتركة بين هيئة الانتخابات والداخلية تعقد اجتماعها الثاني

عقد صباح اليوم الثلاثاء الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشتركة بين الهيئـة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخليـــة باشراف

فاروق بوعسكر رئيس الهيئة رفقــــــة نائبه محمد نوفل الفريخة



وقد تم إحــداث هذه اللجنة في إطار الاستعداد لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمـة وإصدار القرارات الترتيبيـــــة اللازمـــــة على ضوء صدور المرسومين 8 و 10 المؤرخين في 8 مارس 2023.



وخصصت الجلسـة الثانية الملتئمة بمقر الهيئة لمواصلة استعراض ومناقشة المواضيع المطروحـة ذات العلاقة بالانتخابات المحليـة القادمـة وخاصة ما يتعلق منها بالتقسيم الترابي للمعتمديات والعمادات وضبط الحدود الترابية للعمادات بإعتبارها دوائر انتخابية جديدة علاوة على موضوع تقسيم بعض المعتمديات إلى دوائر انتخابية لا تقل عن خمس دوائر تطبيقا لمقتضيات الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023



وكان الاجتماع الاول المنعقد يوم 28 مارس 2023 خصص للنظر في المواضيع ذات العلاقة بالمواعيد الانتخابيـــــة القادمـة وخاصة ما يتعلق منها بتحيين قاعدة البيانات الخاصة ببطاقات التعريف والجنسية والسجل العدلي .وتم الاتفاق على تكوين لجنة فنية تضم ممثلين عن الهيئـة و مختلف المصالح المعنية بوزارة الداخليـــة لمواصلة التباحث في المسائل المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة لها اعتمادا على التجارب الانتخابية السابقــــة.



