البطولة العربية - مدرب النادي الصفاقسي: عازمون على الفوز والتاهل الى الدور القادم

لم يخف المصري حسام البدري مدرب النادي الصفاقسي صعوبة مواجهة يوم الثلاثاء أمام مضيفه فريق نادي قطر التي يستضيفها استاد سحيم بن حمد ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم.



وأضاف البدري في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: "سعيد بالتواجد في قطر، ونسعى لتقديم مباراة قوية أمام نادي قطر والتأهل للدور الثاني بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي".

وتابع: "تسلمت المهمة قبل أسبوع من موعد مباراة الذهاب وكانت فترة قصيرة للتعرف على اللاعبين والتحضير للمباراة، ونحن ندرك أهمية البطولة العربية ومواجهة الغد كونها لا تقبل القسمة على اثنين".

وأوضح مدرب وفاق سطيف الجزائري السابق: "فريق قطر يملك تاريخا كبيرا على مستوى الكرة القطرية ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين، ولعب بتحفظ دفاعي مميز، بيد أن ذلك لم يمنعنا من تقديم مباراة جيدة ذهابا وكنا الأقرب لتحقيق الفوز".

وقال: "المواجهة تبدو مختلفة، وكل من الفريقين سيعتمدان اللعب المفتوح، والمهمة ليست سهلة على الإطلاق، وركزنا على بعض النواحي من أجل الخروج بالنتيجة المرضية".

وختم البدري: "نملك الرغبة والعزيمة من أجل تحقيق الفوز والعبور للدور الثاني، والصفاقسي فريق كبير صاحب بطولات وجماهير كبيرة، ورأيت مدى الشغف الكبير لديهم ونتطلع لإسعادهم في المرحلة القادمة".

بدوره، أعرب علاء غرام مدافع نادي عاصمة الجنوب عن ثقته بقدرة فريقه على تحقيق الفوز في لقاء الغد، مؤكدا أن الطموح يتركز للانتقال للدور المقبل.

وأضاف: "لقد أسفرت مواجهة الذهاب عن التعادل بدون أهداف ورغم ذلك فقد سنحت لنا العديد من الفرص ولكن لم نستغلها بالشكل المطلوب وهذه هي كرة القدم وسندخل مباراة الغد بمعنويات كبيرة من أجل الترشح للفوز والتأهل".

وختم اللاعب: "نشكر جماهير النادي الصفاقسي على الاستقبال الرائع في الدوحة، فهو جمهور كبير ونأمل أن ندخل المباراة بقوة ونحقق الفوز ونسعدهم بالتأهل".

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين الأسبوع الماضي على ملعب المهيري قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.



جدير بالذكر أن المتأهل من هذه المباراة سيقابل المتأهل من مواجهة الهلال السوداني والمنامة البحريني، حيث كان الفريق السوداني حقق الفوز ذهابا في ملعبه بثلاثية نظيفة، ومن المقرر أن يلتقيان إيابا في وقت لاحق اليوم.

والفائز من مجموع المباراتين يتأهل للانضمام للمجموعة الأولى التي تضم (الترجي الرياضي التونسي، واتحاد جدة السعودي، والشرطة العراقي).









