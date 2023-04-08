أريانة: انطلاق مشروع نموذجي لحماية الثروة السمكية بمنطقة رواد

نظمت الجمعية التونسية من أجل صيد بحري مستدام بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة والإتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ورشة عمل بمناسبة انطلاق مشروع نموذجي لحماية الثروة السمكية بمنطقة رواد من ولاية أريانة تحت إسم "شعاب رواد" MedFisMan .



ويتضمن هذا المشروع خاصة إغراق شعاب إصطناعية في البحر بهدف إثرائه، كما يهدف إلى دعم التعاون الفعال بين أصحاب المصلحة في موقع المشروع وتعزيز الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة واستكشاف طرق التغيير من خلال بناء قدراتهم للمشاركة في التنمية المستدامة لمصايد الأسماك صغيرة النطاق إضافة إلى حماية منطقة الصيد التجريبية وإعادة تأهيل الأحياء المائية وتوعية مجتمعات الصيد وأصحاب المصلحة في خليج تونس بأهمية تنفيذ نموذج لإدارة موارد مصايد الأسماك.



جدير بالذكر أن هذا المشروع ينجز في إطار برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بمنطقة شمال إفريقيا PPI-OSCAN 3 الذي يشرف عليه مركز التعاون للمتوسط للإتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN وبتمويل من الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية ومؤسسة "مافا" ومؤسسة "سيغريد راوزينغ ترست".



