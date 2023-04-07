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الترخيص لشركة اورابارك في استغلال وحدة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بسيدي علي بن عون

Publié le Vendredi 07 Avril 2023 - 16:29 قراءة: 0 د, 41 ث
      
صدر بالرائد الرسمي، الجمعة، قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، مؤرخ بتاريخ 31 مارس 2023، متعلق بالترخيص لشركة "اورابارك" في استغلال وحدة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، بقدرة 1 ميغاواط بمعتمدية سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد.
وجاء في الفصل الأول من القرار، الترخيص لشركة "اورابارك" في استغلال وحدة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، بقدرة 1 ميغاواط بمعتمدية سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد، وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ونص الفصل الثاني، على منح الترخيص المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار لمدة عشرين سنة، ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قابلة للتمديد طبقا للحالات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2012، المؤرخ في 24 أوت 2016، والعقد النموذجي المصادق عليه بمقتضى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017، المشار اليهما اعلاه.

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