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كأس افريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس في كرة اليد سيدات: نادي الرياضة النسائية بالمكنين في المجموعة الأولى

Publié le Vendredi 07 Avril 2023 - 16:11 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وضعت عملية قرعة كأس افريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد سيدات التي ينظمها الأهلي المصري الشهر المقبل، ممثل كرة اليد التونسية نادي الرياضة النسائية بالمكنين لكرة اليد في المجموعة الأولى الى جانب سبورتينغ المصري واتحاد النواصر المغربي وفانز الكاميروني ودي جيه إس بي الكونغولي وبيترو أتليتكو الأنغولي.
أما المجموعة الثانية، فقد تضمنت فرق النادى الأهلي مستضيف البطولة وأوتوهو الكونغولي وهابيتا الإيفواري، وفاب الكاميروني وبريميرو أوغوستو الأنغولي.
وفي ذات السياق سيواجه نادي الرياضة النسائية بالمكنين لكرة اليد في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس السوبر الافريقي، المقرر يوم 6 ماي القادم، بيترو أتليتيكو الأنغولي.
وفي حال تأهله الى المباراة النهائية المبرمجة يوم 7 ماي القادم، سيضرب موعدا مع الفائز في مباراة نصف النهائي الثاني الذي سيجمع بين بيريميرو دي أوغستو الأنغولي ونادى دي جيه إس بي الكونغولي.

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