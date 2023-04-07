كأس السوبر الافريقي لكرة اليد: الترجي الرياضي التونسي يواجه الأهلي المصري في الدور نصف النهائي

وضعت عملية قرعة الدور نصف النهائي لكأس السوبر الافريقي لكرة اليد الترجي الرياضي التونسي في مواجهة الأهلي المصري منظم البطولة.



وسيلاقي زملاء اللاعب أسامة البوغانمي الأهلي المصري في 6 ماي المقبل بالقاهرة، في حين يجمع الدور نصف النهائي الثاني في نفس اليوم بين الزمالك المصري وجي آس كي الكونغولي قبل أن يسدل الستار عن البطولة باقامة المباراة النهائية في 7 ماي.

وسيمثل الفريق الحائز على كأس السوبر الافريقي القارة السمراء في كأس العالم للأندية "سوبر غلوب 2023".



وسبق للترجي ان توج بلقب السوبر الافريقي سنة 1995 فيما يعد الاهلي المصري الاكثر تتويجا باللقب حيث توج ب8 القاب.











