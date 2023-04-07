المدرب التونسي للاهلي السعودي رياض الهذيلي " توجنا بثلاثية ونامل في تحقيق رباعية الموسم "

توفق المدرب التونسي رياض الهذيلي مع فريقه الاهلي السعودي في تحقيق انجاز هام يشرف الاطارات الفنية للكرة الطائرة التونسية وذلك بتتويجه مع ناديه بثلاثة القاب في موسم 2022-2023 للكرة الطائرة في السعودية وهي لقب دورة الالعاب الاولمبية السعودية ( مسابقة تم احداثها في هذا العام) وكاس السعودية ولقب البطولة المحترفة .

وقال الهذيلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان فريقه يراهن على الفوز بلقب رابع هذا الموسم وهو بطولة النخبة التي ستقام في ماي المقبل وتشمل افضل اربعة اندية.

واضاف " انا مرتاح وراض عن تجربتي مع الاهلي السعودي واتشرف بالتقدير الذي احظى به في اوساط النادي والكرة الطائرة السعودية وهو تشريف للاطار الفني التونسي " .



واوضخ الهذيلي "في تصريح لوكالة تونس افريقيا للاباء (وات) " تجربتي في الاهلي السعودي متواصلة منذ اربع سنوات . يساعدني المدرب التونسي احمد عبيد" مضيفا ان " الاستقرار على المستويين الفني والاداري وعلى مستوى الرصيد البشري للفريق اثمر التتويج ب10 القاب خلال السنوات الاربع مع الفريق الى حد الان".

واعتبر ان التجربة ممتازة جدا من ناحية النتائج وقد اثمرالعمل المنجز تكوين مجموعة صلبة تربعت على عرش الكرة الطائرة السعودية مضيفا ان النتائج المسجلة مع فريق الاهلي تركت افضل الانطباعات لدى هيئة النادي وجماهيره العريضة ومختلف الملاحظين والمتابعين للبطولة السعودية .



واوضح الهذيلي في حديثه لوكالة (وات) ان البطولة السعودية قوية جدا . وهي اذا لم تكن افضل بطولة عربية فهي الثانية على اقصى تقدير نظرا لوجود ثلاثة لاعبين محترفين في كل فريق الى جانب لاعبين اثنين اجنبيين من مواليد السعودية يعتبران حسب اللوائح لاعبين محليين وهو ما يجعل عدد الاجانب في الفريق يمكن ان يصل الى 5 لاعبين . موضحا ان حضور اللاعبين الاجانب رفع كثيرا من مستوى المنافسة في البطولة السعودية حتى ان بعض الفرق ال"كبيرة" تجد نفسها احيانا تنزل الى الدرجة الاولى.



وقال رياض الهذيلي "ان الفرق السعودية تضم محترفين نجوم في منتخبات عالمية عتيدة مثل البرازيل و فرنسا وبولنويا وروسيا وصربيا وكرواتيا و غيرهم ومن اللاعبين المحترفين الذين يعدون من افضل " الضاربين" في العالم ما يجعل المنافسة شديدة جدا والمستوى جد متقارب الى درجة ان بعض المقابلات قد تسجل فوز فريق من اسفل الترتيب على فريق اخر في المقدمة .



واشار الى ان البطولة السعودية تحتضن عددا من الاطارات الفنية التونسية في احتصاص الاعداد البدني على غرار نبيل عزوزي ( معد بدني مع نادي ضمك )وبن سالم ( نادي اليرموك ) اضافة الى اللاعب شكري الجويني ( نادي ابها ) وكان ينتمي لفريق الاهلي في الموسم الفارط



ومن جهة اخرى قال الهذيلي " لقد تعذر على فريق الاهلي المشاركة في بطولات خارجية عربية او اسيوية في السنوات الفارطة لاسباب متنوعة منها "الكوفيد" و تزامن مواعيد البطولات الخارجية مع بطولات رياضية سعودية عسكرية موضحا ان السنة المقبلة ستشهد مشاركات خارجية للفريق قاريا وعربيا.



ويذكر ان رياض الهذيلي يملك تجربة واسعة في عالم الكرة الطائرة لاعبا ومدربا حيث خاض تجارب تدريب منها مع نادي سعيدية سيدي بوسعيد ونادي برج بوعريريج الجزائري والوحدة السعودي والاهلي الليبي.

واشرف على تدريب عدة منتخبات وطنية في الكرة الطائرة وساهم في التتويج معها بعدة القاب .

ولعب الهذيلي مع اقوى الاندية التونسية على غرار الترجي الرياضي والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي وسعيدية سيدي بوسعيد . وسبق ان تم تكريمه خلال حفل سنوي سابق لوكالة تونس افريقيا للانباء اعترافا له بالخدمات الجليلة التي اسداها للكرة الطائرة التونسية .



