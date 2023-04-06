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مباراة ودية - فوز النجم الساحلي على النادي البنبلي بهدف دون رد

Publié le Jeudi 06 Avril 2023 - 16:56 قراءة: 0 د, 24 ث
      
فاز النجم الساحلي على النادي البنبلي بهدف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الخميس بملعب محمد معروف بسوسة في اطار استعدادات الفريقين لبقية مشوارهما في الموسم الرياضي الحالي.
وجاء هدف المباراة بواسطة الجزائري زين الدين بوطمان.
يذكر ان النجم الساحلي يتصدر مؤقتا مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 9 نقاط متقدما بفارق نقطتين على الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري اللذين لعبا مباراة اقل بينما يتذيل النادي البنبلي المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بمجموع 13 نقطة.




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