تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم - المنتخب التونسي 28 عالميا والثالث افريقيا

بعد نهاية مقابلات النافذة الدولية للفيفا لشهر مارس الماضي نشرالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم الخميس تصنيفا جديدا حيث خسرت البرازيل مكانها في الصدارة ، لفائدة منتخب الأرجنتين بطل العالم الذي تقدم عن وصيف بطل العالم فرنسا . وجاء منتخب البرازيل ثالثا في ترتيب ال"فيفا" ثم بلجيكا وانقلترا



وعلى الصعيد الافريقي وبعد مقابلات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 التي جرت خلال نافذة ال"فيفا" لشهر مارس 2023

صعد المنتخب التونسي مرتبتين ليصبح في المركز 28 في التصنيف الصادر اليوم عن الاتحاد الدوب لكرة ادم (فيفا) محتلا المركز الثالث افريقيا والثاني عربيا وراء منتخب المغرب الذي حافظ على المركز 11 عالميا رغم فوزه وديا على منتخب البرازيل 2-1 ومنتخب السنغال المرتبة 18 عالميا

ومن جهتهما يحتل منتخبا الجزائر ومصر على التوالي المركزين 34 و35



وفي ما يلي ترتيب افضل المنتخبات الافريقية العشرين (20) في تصنيف الفيفا الصادر اليوم



1. المغرب (11 عالميا)

2- السنغال ( 18)

3 - تونس (28)

4 - الجزائر ( 34)

5. مصر (35)

6. نيجيريا (40)

7- الكاميرون ( 42)

8. ساحل العاج ( 45)

9 - بوركينا فاسو ( 50)

10 - مالي ( 53)

11. غانا ( 60)

12- جنوب أفريقيا ( 66)

13. جمهورية الكونغو الديمقراطية (70)

14 - الرأس الأخضر ( 71)

15- غينيا (79)

16 - غابون ( 82)

17. زامبيا ( 68)

18. أوغندا ( 89)

19. بينين (92)

20- غينيا الاستوائية ( 94).



