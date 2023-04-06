تعلقت به 3 قضايا :هذا ما قرره القطب المالي في حق المدير العام الاسبق لديوان الطيران المدني والمطارات

نظرت صباح اليوم الخميس 6 افريل 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في 3 قضايا تعلقت بتجاوزات مالية واستغلال نفوذ شملت الأبحاث فيها الامين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي و المدير العام السابق لديوان الطيران المدني والمطارات عبد الرحمان التليلي، والرئيس الاسبق زين العابدين بن علي الذي حفظت في حقه التهمة بموجب الوفاة.

وقررت المحكمة تأخير القضية لجلسة جوان المقبل ، لانتظار نتيجة الاختبارات ،وقد فوضت النيابة و المكلف العام بنزاعات الدولة النظر في التاخير .



هذا ولم يحضر المتهم عبد الرحمان التليلي ولا محاميه جلسة المحاكمة .



