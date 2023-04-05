قفصة: عرض "الزاوية" يستهل سهرات الدورة الثانية من مهرجان مؤانسات رمضانية

انطلق أمس الثلاثاء بالمسابح الرومانية "وادي الباي " بالمدينة العتيقة بقفصة مهرجان مؤانسات رمضانية في دورته الثانية الذي ينظمه المركب الثقافي ابن منظور بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة.

حفل افتتاح مؤانسات رمضانية كان بعرض "الزاوية " لابن الجهة رياض يونسي شارك في تأثيثه حوالي 40 عنصرا أدوا وصلات فنية صوفية تفاعل معها الجمهور طيلة السهرة.

وأفاد مدير المركب الثقافي ابن منظور بقفصة الكامل الحامدي، أن برنامج المهرجان في دورته الثانية التي تتواصل إلى غاية يوم 17 أفريل الجاري، يضم هذه السنة 41 عرضا موسيقيا متنوعا تتوزع إلى 12 عرضا صوفيا من بينها عرض لفرقة القادرية بقيادة الفنان عبد الرحمان فزاني وعرض لفرقة المدائح والاذكار بقيادة الفنان عماد حناشي وغيرها من العروض، اضافة إلى 12 عرضا موسيقيا شبابيا من انتاجات ابناء قفصة وكذلك 7 عروض موسيقية طربية من بينها عرض "سناجق" للفنان زهير محروق وعرض "عود يدندن" للفنان جلال احمدي.

وأضاف الكامل الحامدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه العروض ستعرض في فضاءات مفتوحة متعددة منها المسابح الرومانية "وادي الباي" للتعريف بهذا المكان الأثري ومكانته التاريخية في المشهد الثقافي ولمزيد القرب من الجمهور، مشيرا كذلك إلى برمجة عروض لفائدة الطلبة بالمبيتات الجامعية وعدد من المعتمديات من بينها القصر وزانوش ومنطقتي لالة ومنزل ميمون.

ومن جانبه أفاد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية عبد السلام بالنية بأن المندوبية أعدت جملة من الفقرات الفنية المتنوعة خلال هذه الدورة تجمع بين الموسيقى الشبابية والروحانيات والطربيات والامسيات الشعرية موجهة لكافة الشرائح مضيفا انها كذلك خيرت تنويع اماكن العروض والخروج بها من مركز قفصة المدينة لتشمل المبيتات الجامعية ودار المسنين والسجن المدني والمناطق التي تفتقر الى دور ثقافة من بينها لالة ومنزل ميمون وذلك لمزيد القرب من الجمهور.

ابراهيم



