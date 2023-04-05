نسبة التضخم تتراجع الى 3ر10 بالمائة خلال شهر مارس 2023 ت

سجلت نسبة التضخم في تونس خلال شهر مارس 2023، تراجعا طفيفا الى مستوى 10,3 بالمائة بعد الارتفاع المتواصل الذي شهدته منذ شهر اكتوبر 2021، وفق بيانات نشرها الاربعاء المعهد الوطني للاحصاء.



ويعود هذا التراجع، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، الى تقلص نسق تسارع الأسعار بين شهري مارس وفيفري 2023 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حسب نشرية المعهد حول "مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي " لشهر مارس 2023.



وقد شهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية تراجعا من 9,4 بالمائة الى 8,9 بالمائة وسجلت أسعار مجموعة النقل تراجعا من 12,1 بالمائة الى 11,4 بالمائة وأسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ تراجعا من 5,6 بالمائة الى 4,1 بالمائة خلال هذا الشهر .



//ارتفاع اسعار المواد الغذائية//

وفق احصاءات المعهد الوطني للاحصاء، ارتفعت أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 15,7 بالمائة وذلك بسبب ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 34,2 بالمائة و أسعار البيض بنسبة 31,3 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 23,8 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 23,7 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 21,8 بالمائة.





//المواد المصنعة والخدمات تسجل ارتفاعا في الأسعار في شهر مارس //

شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر مارس 2023 ارتفاعا بنسبة 9,8 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 8,2 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 8,9 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10,1 بالمائة .

وفي ذات السياق ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 7,3 بالمائة وذلك بسبب، تطور أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,7 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 16,1 بالمائة.



//تراجع التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة//

سجل التضخم الضمني لشهر مارس 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا ليصبح في حدود 7,8 بالمائة بعد ان كان 7,9 بالمائة خلال شهر فيفري2023 .

وزادت أسعار المواد الحرة بنسبة 11,2 بالمائة مقابل 7,4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت18,5 بالمائة مقابل 0,6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.





// الأسعار عند الاستهلاك ترتفع خلال شهر مارس 2023 بنسبة 0,7 بالمائة مقارنة بالشهر السابق//

ارتفع مؤشر أسعار الاستهالك في مارس 2023 بنسبة 0,7 بالمائة مقارنة بشهر فيفري بعد الارتفاع الذي شهده بنسبة 0,5 بالمائة خلال الشهر الفارط.

ويعزى هذا الارتفاع بالأساس، وفق معهد الاحصاء، الى أسعار المواد الغذائية وأسعار الملابس وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية.

وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1,2 بالمائة مقارنة بالشهر المنقضي وذلك نتيجة ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 4,3 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 3,2 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 2,3 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 1,5 بالمائة .

ومن جهتها، زادت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 4,6 بالمائة تم تسجيله الشهر المنقضي . وبدوره، شهد مؤشر مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية ارتفاعا بنسبة 0,8 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة مواد وخدمات صيانة المنزل بنسبة 1 بالمائة ومجموعة الأثاث والمفروشات الأرضية بنسبة 0,9 بالمائة.



