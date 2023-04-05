البطولة السعودية: رونالدو يقود النصر الى انتصار عريض على العدالة

هدددددف!⚽️

د66' الهدف الثالث لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو



العدالة 0 × 3 النصر#العداله_النصر⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/L0AW782VPJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 4, 2023

وسجل رونالدو الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين (40 من ضربة جزاء، و66) ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في المركز الخامس بقائمة الهدافين فيما سجل البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين (55 و78) وأيمن يحيى سالم الهدف الخامس في الدقيقة (90 زائد 8).وتمسك الاتحاد بصدارة المسابقة بعد فوزه على ضيفه ضمك بثلاثية نظيفة. وسجل البرازيليان برونو هنريكي ورومارينيو والمصري أحمد حجازي الأهداف الثلاثة في الدقائق (14، 37 و88).وعاد الهلال بفوز ثمين على مضيفه الفيحاء 2-صفر. ويدين الهلال بفوزه إلى لاعبه النيجيري أوديون إيغالو الذي سجل الهدفين في الدقيقتين (45 و90).وبنتائج المباريات الثلاث، رفع الاتحاد رصيده في الصدارة إلى 53 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف و8 نقاط عن الهلال الثالث الذي يملك مباراة مؤجلة.في المقابل، جاء فريق ضمك في المركز السابع برصيد 28 نقطة، والعدالة في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، والفيحاء بالمركز العاشر برصيد 24 نقطة.