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جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة حول وضعية مؤسسة سنيب- لابراس

Publié le Mardi 04 Avril 2023 - 20:02 قراءة: 0 د, 39 ث
      
التأمت جلسة عمل وزارية اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة حول وضعية الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "سنيب - لابراس " أشرفت عليها رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان .
وذكرت مصالح الاعلام بالقصبة في بلاغ نشرته مساء اليوم ان رئيسة الحكومة " دعت الى القيام بتشخيص دقيق ومعمق لوضعية الشركة بهدف ايجاد الحلول الكفيلة بضمان ديمومتها وتطوير ادائها".
واستمعت رئيسة الحكومة الى عرض حول الوضعية المالية للشركة وأهم الصعوبات التي تواجهها.
وكان رئيس الدولة قيس سعيد قد زار هذه المؤسسة الاعلامية في 11 مارس الماضي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها واكد انه "لن يتم التفريط في مؤسسة سنيب لابراس لأنها جزء من تاريخ تونس" شأنها شأن مؤسسات اعلامية اخرى.
ومنذ سنوات تشكو مؤسسة سنيب - لابراس من صعوبات مالية دفعت العاملين فيها الى الاحتجاج و التهديد بالاضراب ووقف طباعة منشورات المؤسسة .


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