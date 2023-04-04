"التوزيع الجغرافي للمدارس الإبتدائية، كمراكز اقتراع"، محور لقاء رئيس هيئة الانتخابات بممثل عن وزارة التربية

مثّل "التوزيع الجغرافي للمدارس الإبتدائية، كمراكز اقتراع، تحضيرا للانتخابات المحلية القادمـة"، أبرز محاور لقاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر وعدد من أعضاء الهيئة، بحسين العزّي، مستشار وزير التربية.



ويتنزّل هذا اللقاء، في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع مختلف هياكل الدولة، على ضوء صدور المرسومين عدد 8 و10 لسنة 2023 وتمهيدا لإصدار القرارات الترتيبية، وذلك استعدادا لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة.



وتم خلال هذه الجلسـة، وفق بلاغ لهيئة الانتخابات، اليوم الثلاثاء، التطرق إلى موضوع تحيين التوزيع الجغرافي للمدارس الابتدائية، كمراكز اقتراع على مستوى العمادات والمعتمديات.



وقد تم في هذا الإطار الاتفاق على التنسيق بين الجانبين، لضبط قائمة المدارس الابتدائية والإعدادية، حسب التوزيع الجغرافي المطلوب وتوفير كافة المعطيات ذات العلاقة بالمشرفين على هذه المواقع.



كما تمّ بالمناسبة، "التنويه بالشراكة المتميزة القائمة بين الهيئة ووزارة التربية وبما أبدته مختلف مصالح الوزارة، من تعاون وتجاوب لإنجاح المحطات الانتخابية السابقة".



من جهته أعرب ممثل وزارة التربية عن "استعداد الوزارة الكامل، لدعم هذه الشراكة ووضع كافة إمكانياتها على ذمة الهيئة".



