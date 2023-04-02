بطولة انقلترا: وست هام يبتعد عن منطقة النزول بعد فوزه على ساوثامبتون

تغلب وست هام يونايتد على ساوثامبتون 1-صفر اليوم الأحد بعد أن سجل نايف أكرد هدفا من ركلة ثابتة في الشوط الأول ليمنح الفريق اللندني متنفسا في معركة الافلات من النزول بالبطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم.



وكان الفريقان في المركزين التاسع عشر والعشرين قبل انطلاق المباراة، لكن الانتصار دفع وست هام إلى المركز 14 برصيد 27 نقطة بينما ظل ساوثامبتون قابعا في المؤخرة بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.

تقدم وست هام في الدقيقة 25 عندما صعد أكرد إلى أعلى مستوى ممكن ليسجل بضربة رأس من ركلة حرة لكن كان عليه الانتظار طويلا وبترقب حيث استغرق حكم الفيديو المساعد عدة دقائق للتحقق مما إذا كان المدافع المغربي متقدما عن اخر مدافع قبل احتساب الهدف.

واستحوذ الفريق الضيف على الكرة بشكل أكبر لكن الهدف أشعل حماس وست هام وكاد جارود بوين أن يضاعف تقدم الفريق عبر هجمة مرتدة قبل نهاية الشوط الأول عندما تجاوزت تسديدته الحارس لكنها ارتطمت بالعارضة.

وعلى الجانب الآخر، خضع أوكاش فابيانسكي للاختبار عدة مرات من قبل ساوثامبتون لكن الحارس البولوني كان على مستوى المهمة، حيث بدا هادئا ليحافظ على شباكه نظيفة على الرغم من أن ضربة رأس من المهاجم النيجيري بول أونواتشو ارتطمت بالعارضة.

وافتقر ساوثامبتون إلى الإبداع في الهجوم لتنتهي المباراة بخسارته ويتقدم وست هام، الذي لديه مباراة مؤجلة مقارنة بمنافسيه في صراع النزول.



