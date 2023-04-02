منوبة: سهرات رمضانية وأمسيات فنيّة بوحدات سجنية ومركز رعاية المسنين

تحتضن الوحدات السجنية ببرج العامري والمرناقية وسجن النساء بمنوبة، ثلاث أمسيات فنية أيام 12 و17 و22 افريل الجاري، وذلك في إطار مزيد دعم انفتاح السجون على عالم الثقافة والفنون، والمساهمة بالأنشطة الثقافية في توعية المودعين، وتنمية قدراتهم الفكرية، والنهوض بهم لإصلاحهم وضمان إدماجهم في المجتمع بعد خروجهم، وما لذلك من أهميّة كبرى في تحسين ظروف إقامة المساجين وتطوير وعيهم، وفق المندوبية الجهوية للثقافة.



ولمودعات السجن المدني للنساء بمنوبة مساء 12 أفريل 2023 موعد مع عرض الفنّان سفيان سفطة الموسيقي "برزخ" الذي يمزج بين الايقاعات التونسية الاصيلة والايقاعات العصرية، وبين موسيقى الجاز والموسيقى الصوفية بروح شبابية مجدّدة، فيما يكون اللقاء في فضاء السجن المدني بالمرناقيّة مساء 17 أفرهيل مع عرض موسيقي لمجموعة "عطر المدينة" الموسيقية لنوفل بوراس، الذي يقدم مجموعة من الفقرات والوصلات الغنائية متنوعة من الفن الأندلسي والمالوف.

أما السهرة الرمضانية الثالثة والمبرمجة بالسجن المدني ببرج العامري مساء 22 افريل فستكون بعرض موسيقي تراثي للفنّان سهيّل الشارني.

هذا وخصّصت المندوبية بالتوازي مع أمسيات مهرجان المدينة بين 13 و18 افريل الجاري، بفضاء قبة النحاس بمنوبة، سهرتين خاصتين بمركز رعاية المسنين كتقليد سنوي رمضاني حافظت عليه منذ سنوات لتمتيع المودعين بالفن وإدخال البهجة والسرور عليهم، حيث سيكون لهم لقاء يومي 7 و9افريل الجاري مع عرضين الأول كوميدي للفنان منذر الجريدي، وثانيهما تنشيطي لمجموعة الفنّان نجيب قيبان.

يشار الى أن هذه السهرات تأتي بالتنسيق مع الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وتنتظم مع مهرجان المدينة أيضا، في إطار مشترك بين المندوبية الجهوية للشؤون الثقافيّة بولاية منوبة والمجلس الجهوي للولاية وبلدية منوبة وبدعم من وزارة الشؤون الثقافيّة.



