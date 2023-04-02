المنستير: "الإستراتيجية الوطنية للعمل الشبابي 2023-2035" محور ملتقى إقليمي يوم 11 أفريل بالمركب الثقافي

تحتضن المنستير الثلاثاء 11 أفريل الجاري بالمركب الثقافي بالمنستير الملتقى الإقليمي لعرض الاستراتيجية الوطنية للعمل الشبابي 2023-2035 بمشاركة حوالي 170 إطارا شبابيا من ولايات المنستير والمهدية والقيروان، وفق ما أفاد (وات) المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالمنستير رفيق بن عامر.

وسيقع خلال هذا الملتقى استعراض الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للعمل الشبابي مع تنظيم ثلاثة ورشات حول محاور ذات أولوية في الشأن الشبابي وهي المشاركة في الشأن العام، والمواطنة، وحركية الشباب والإبداع على أن توضع إثر ذلك الخطة النهائية للعمل الشبابي حسب ذات المصدر.











