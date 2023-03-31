رابطة ابطال افريقيا:"ننتظر مواجهة اجوار حماسية وهدفنا المركز الاول للمجموعة" (نبيل الكوكي)

اكد نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد الجزائري ان المباراة امام الترجي الرياضي المقررة غدا السبت في اطار الجولة الختامية من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا بملعب حمادي العقربي برادس (س 23) ستكون وفية لطابع الدربيات المغاربية التي تتميز دائما بالفرجة والحماس خصوصا بعدما ضمن الفريقان تاهلهما الى الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.



واوضح نبيل الكوكي خلال اللقاء الاعلامي الذي عقده اليوم الجمعة بقاعة الندوات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس ان الهدف الرئيسي لشباب بلوزداد يبقى انهاء دور المجموعات في المركز الاول وهو هدف مشروع وفق تعبيره مشيرا الى ان المواجهة تعتبر من فئة لقاءات الاجوار التي عادة ما يكتنفها التشويق وترفض التكهنات المسبقة وتحسم نتيجتها النهائية على جزئيات بسيطة".

وتابع الفني التونسي "المستوى الفني متقارب جدا بين الفريقين واعتقد ان التركيز والحضور الذهني وارادة اللاعبين كلها عناصر ستصنع الفارق. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة ايجابية ومواصلة المشوار في رابطة الابطال الى ابعد مدى. اعتقد ان التاهل عن المجموعة الرابعة في ظل تواجد اندية عريقة مثل الزمالك المصري والمريخ السوداني يعد انجازا هاما وبداية من الدور ربع النهائي ستكون لكل مباراة حقيقتها وكل الاحتمالات مطروحة فيها".

واضاف نبيل الكوكي "سنواصل تطوير ادار الفريق وتبقى مباراتنا في الذهاب ضد الترجي الرياضي مباراة مرجعية رغم الهزيمة بالنظر الى مستوى اللعب الذي قدمناه والفرص التي خلقناها على امتداد اللقاء".

ومن جهته، اوضح لاعب شباب بلوزداد محمد اسلام بلخير ان "لقاء الغد سيكون مداره المركز الاول للمجموعة وهو دربي مغاربي يلوح مشوقا الى ابعد الحدود". وقال "نحن كلاعبين يحدونا عزم كبير لتحقيق الفوز وسنحاول الالتزام بتعليمات الجهاز الفني من اجل انهاء الدور في صدارة المجموعة".



