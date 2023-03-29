وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير البرازيل الجديد

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 21:11 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تسلّم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، الاربعاء، نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية البرازيل الاتحادية بتونس، فرناندو خوسيه دي أبرو .

وذكرت وزارة الخارجية في بلاغ أن وزير الخارجية شدد خلال اللقاء على متانة العلاقات الّتي تجمع البلدين الصّديقين والتي تقوم على الثقة المتبادلة وعلى تقاليد التشاور الثنائي حول المسائل الإقليمية والدولية.
ورحّب نبيل عمار بالدبلوماسي البرازيلي متمنّيا له النجاح في مهامّه ومؤكّدا على استعداد الوزارة لتوفير الدّعم والتسهيلات الضروريّة له ليؤدّي عمله في تونس في أفضل الظروف.
من ناحيته، عبّر سفير البرازيل الجديد عن عزمه العمل على مزيد دفع علاقات الصّداقة والتّعاون بين البلدين في كافّة المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، والعمل كذلك على أن تواصل تونس والبرازيل تقاليد التنسيق والتّشاور في كافة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.






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