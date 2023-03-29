بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الافتتاحية لمنافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم الاربعاء :



المجموعة الاولى

قاعة طبلبة

نسر طبلبة-النجم الساحلي 21-21

قاعة القرجاني

النادي الافريقي-النادي الهلالي 30-25



المجموعة الثانية

قاعة ساقية الزيت

نادي ساقية الزيت-بعث بني خيار 27-31

قاعة الزواوي

الترجي الرياضي-مكارم المهدية 40-21



الترتيب

المجموعة الاولى

1-النادي الافريقي 6 1

2-نسر طبلبة 4 1

3-النجم الساحلي 3 1

4-النادي الهلالي 1 1



المجموعة الثانية

1-الترجي الرياضي 6 1

2-بعث بني خيار 4 1

3-نادي ساقية الزيت 3 1

4-مكارم المهدية 1 1



