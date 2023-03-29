بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الافتتاحية

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 16:04 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الافتتاحية لمنافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم الاربعاء :

المجموعة الاولى
قاعة طبلبة
نسر طبلبة-النجم الساحلي 21-21
قاعة القرجاني
النادي الافريقي-النادي الهلالي 30-25

المجموعة الثانية
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت-بعث بني خيار 27-31
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي-مكارم المهدية 40-21

الترتيب
المجموعة الاولى
1-النادي الافريقي 6 1
2-نسر طبلبة 4 1
3-النجم الساحلي 3 1
4-النادي الهلالي 1 1

المجموعة الثانية
1-الترجي الرياضي 6 1
2-بعث بني خيار 4 1
3-نادي ساقية الزيت 3 1
4-مكارم المهدية 1 1

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