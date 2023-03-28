تصفيات كأس إفريقيا (تحت 23 سنة) : غانا تهزم الجزائر وتصعد الى النهائيات

تاهل المنتخب الغاني الى نهائيات كاس افريقيا للامم 2023 لكرة القدم لاقل من 23 سنة عقب فوزه على نظيره الجزائري 1-صفر في مباراة إياب الدور الثالث والأخير التي جرت اليوم الثلاثاء بملعب -بابا يارا- بمدينة كوماسي الغانية.

وسجل هدف اللقاء اللاعب عبدول فاتاوو إسحاقو في الدقيقة (12).

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل (1-1) يوم الجمعة الماضي بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وخلال النهائيات الافريقية المقررة من 2 الى 26 نوفمبر 2023، سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الألعاب الاولمبية المقبلة بباريس-2024 (26 جويلية -11 أوت).



