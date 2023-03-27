المنستير: عرض "اللمة2" يفتتح السهرات الموسيقية لليالي رمضان بالمكنين

ثماني سهرات رمضانية متنوعة تجمع بين الموسيقى الطربية والصوفية والمسرح والحوارات الثقافية برمجتها دار الثقافة بالمكنين بفضاءاتها من 26 مارس الجاري إلى 16 أفريل 2023 وذلك بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير وبلدية المكنين وفق ما أفادت وات اليوم مديرة دار الثقافة بالمكنين بسمة بوزيد.



وانطلقت سهرات "ليالي رمضان بالمكنين" أمس بالاحتفال باليوم العالمي للمسرح تحت شعار "المسرح يجمعنا"، أما العروض الموسيقية فتستهلّ يوم 31 مارس بالعرض الموسيقي "اللمة2" وهو من إنتاج نادي الموسيقى بدار الثقافة بالمكنين بقيادة الأستاذ شاكر سنان المهدوي، وكانت نسخته الأولى سجلت نجاحا في المكنين وخارجها إذ استقطبت جمهورا عريضا.

وتتواصل العروض الرمضانية يوم 1 أفريل 2023 مع العرض الموسيقي "الريحانة" لجمعية عقد الريحان للموسيقى والفنون بالمكنين، ويوم 5 أفريل مع سلامية مالك ضيف الله.

ويكون جهمور ليالي رمضان بالمكنين يوم 6 أفريل مع العرض الموسيقي "طربيات" للفنّانة سمية الحثروبي، ويوم 12 أفريل مع حوار ثقافي حول وقع الإيقاع الصوفي في شهر رمضان المعظم ينشطه الأستاذ شاكر سنان المهدوي في حين يواكب أحباء فن الحكي سلسلة تلفزية بعنوان "الحكواتي" مع منتصر العميري وإخراج شكري بن عبد الحفيظ وهو إنتاج مدعوم من صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني وسيكون العرض مشفوعا بنقاش مع الجمهور.

وتختتم ليالي رمضان بالمكنين بالمدينة العتيقة بالسوق مع عرض "أهازيج" للشيخ المازري بالحاج عليّ.

وتنظم دار الثقافة بالمكنين "ليالي رمضان بالمكنين" بالشراكة مع جمعية روافد للفن المسرحي بالمكنين، وجمعية عقد الريحان للموسيقي والفنون بالمكنين، والمكتب المحلي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولات بالمكنين، وفوج المكنين لرابطة قدماء وأحباء الكشافة التونسية. وتقام جميع العروض بفضاء دار الثقافة بالمكنين انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف مساء باستثناء عرض الاختتام.





