بطولة الرابطة الثانية (الجولة 15 المجموعة1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب على اثر مباريات الجولة الخامسة عشرة لمنافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي جرت مساء اليوم الاحد:
المجموعة الاولى
ملعب القيروان
شبيبة القيروان-مستقبل المحمدية 1-1
ملعب بنبلة
النادي البنبلي-امل جربة 2-صفر
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية-امل الرقبة 1-1
ملعب قربة
النادي القربي-اولمبيك مدنين صفر-1
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل-مستقبل قابس 3-1
ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي-مستقبل المرسى 1-3
الترتيب
1-مستقبل المرسى 32 15
2-شبيبة القيروان 30 15
3-النادي القربي 23 15
4-امل الرقبة 20 15
5-جندوبة الرياضية 19 15
-مستقبل وادي الليل 19 15
--النجم الرادسي 19 15
--اولمبيك مدنين 19 15
9-امل جربة 17 15
10-مستقبل قابس 14 15
--مستقبل المحمدية 14 15
12-النادي البنبلي 13 15
المجموعة الاولى
ملعب القيروان
شبيبة القيروان-مستقبل المحمدية 1-1
ملعب بنبلة
النادي البنبلي-امل جربة 2-صفر
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية-امل الرقبة 1-1
ملعب قربة
النادي القربي-اولمبيك مدنين صفر-1
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل-مستقبل قابس 3-1
ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي-مستقبل المرسى 1-3
الترتيب
1-مستقبل المرسى 32 15
2-شبيبة القيروان 30 15
3-النادي القربي 23 15
4-امل الرقبة 20 15
5-جندوبة الرياضية 19 15
-مستقبل وادي الليل 19 15
--النجم الرادسي 19 15
--اولمبيك مدنين 19 15
9-امل جربة 17 15
10-مستقبل قابس 14 15
--مستقبل المحمدية 14 15
12-النادي البنبلي 13 15
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 263937