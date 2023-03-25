وزير الداخلية يتفقد جاهزية الوحدات الأمنية بولاية جندوبة

قام وزير الداخلية، كمال الفقي مساء اليوم السبت بزيارة تفقدية لولاية جندوبة ا نطلقت من معتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان ،مرورا بمعتمديات جندوبة الشمالية وجندوبة ووادي مليز ووصولا الى المركز الحدودي للحرس الوطني "الحراقة "بمعتمدية غار الدماء، اطلع خلالها على ظروف عمل ومدى جاهزية مختلف الوحدات الأمنية بالجهة..

واستمع الوزير خلال زيارته ، الى عدد من الإطارات الأمنية من مختلف الاسلاك الذين قدموا بسطة عن المهام الموكولة لهم ،مؤكدين جاهزيتهم للتصدي لكل أنواع الجرائم المحتملة ،والتّوقّي من التّهديدات الإرهابيّة التي من شانها ان تقوض الامن العام للبلاد

في المقابل، نوّه وزير الداخلية بمدى التزام الإطارات الأمنية والاعوان المرابطين بالمفترقات والطرقات في اداء الواجب لحماية بلادنا والذود عنها



