منوبة : تسليم 31 اشعارا في إطار برنامج "رائدات" بكلفة تفوق ال180 الف دينار

وزعت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بمنوبة، الخميس إشعارات مشاريع لفائدة 31 امرأة وشابة من ولاية منوبة بقيمة ماليّة تفوق ال180 ألف دينار، بعد الموافقة على التمويل من البنك التونسي للتضامن في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" وذلك وفق تصريح رئيسة مصلحة المرأة والاسرة بالمندوبية الجهوية للمرأة والاسرة والطفولة وكبار السن بالجهة صليحة بن حراث لمكتب "وات" بمنوبة .



واستفادت المنتفعات ومنهن صاحبات شهادات عليا وشهادات كفاءة مهنية من معتمديات الجديدة ودوار هيشر ووادي الليل بتمويل يتراوح بين 07 الاف دينار و27 ألف دينار في مشاريع في مجالات الخياطة والتدريس الخاص والمكتبية والخدمات والحضانة المدرسية.



وأضافت في تصريحها لمكتب "وات" بمنوبة اليوم الجمعة.ان الاشعارات تأتي بعد المصادقة عليها من جملة 24 ملفا تم درسها في جانفي المنقضي ، من قبل اللجنة الجهوية المعنية بالنظر في ملفات البرنامج الذي يمكّن المنتفعات، من الحصول على حوافز مالية وامهال يصل الى 10 سنوات وسقف تمويل يصل الى 300 ألف دينار بالنسبة للجامعيات، من خلال خطوط تمويل موزعة على البنك التونسي للتضامن، وبنك تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، والبنك الوطني الفلاحي والذي يتوجه إلى النساء التونسيات بين 18 و59 سنة بجميع فئاتهن وبمختلف مستوياتهن التعليمية والنساء والفتيات في المناطق الريفية والحضرية المتحصلات على أية شهادة تكوين معترف بها.

وبينت بن حراث ان البرنامج مكن منذ انطلاقه السنة الماضية، من تمويل 84 منتفعة من مختلف معتمديات الولاية مساهما في بعث مشاريع متنوعة المجالات، وخاصة في المناطق ذات الأولوية وفي الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية.

ومن المنتظر ايضا ان تحيل اللجنة الجهوية في الأيام القادمة 20 مطلبا إضافيا مستوفي الشروط للمصادقة من قبل البنك التونسي للتضامن وتمويلها، إضافة الى استكمال إجراءات تمويل 10 مشاريع تربية اغنام سيتم تمويلها في اطار برنامج التمكين الاقتصادي لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي والمنقطعات عن التعليم بكلفة 50 الف دينار .

وبينت ان المندوبية تستعد لتمويل 60 مشروعا ضمن برنامج الدعم الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، وذلك بكلفة 200 ألف دينار، ، وستباشر في نفس الإطار، الاستعدادات لتركيز مجمعين تنمويين بطبربة والجديدة مع إمكانية ادراج البطان أيضا ، وذلك بعد تركيز مجمع البساتين بالمرناقية نهاية السنة المنقضة بكلفة 30 ألف دينار لفائدة 30 امرأة في صناعة الاجبان وعدد من اختصاصات الصناعات التقليدية الغذائية.



